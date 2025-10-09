Imu tra proteste e contenziosi La Lega | I numeri parlano chiaro
Le Lega non ci sta alle parole della giunta sulla riscossione dell’Imu e sull’esito dei contenzione fra Comune e privati. "Alcuni giorn fa abbiamo riferito sul contenzioso di natura fiscale che ha visto il Comune contrapposto a privati contribuenti in merito al valore da attribuire a terreni edificabili soggetti ad Imu, contenzioso conclusosi con una sentenza della corte d’appello – si legge in una nota del Carroccio –. I valori inizialmente pretesi dal Comune si sono rivelati talmente superiori a quelli definiti dal tribunale da lasciare perplessi, da qui le nostre perplessità". "Il Comune sostiene di aver rispettato le norme e nessun eccesso di zelo è da imputare all’ente – sottolinea la nota della Lega –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
