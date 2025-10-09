Imprese culturali e creative Lucca modello virtuoso | Può esserne la capitale Nel pomeriggio il convegno con il sindaco Pardini e le realtà lucchesi A chiudere i lavori una tavola rotonda dedicata alle opportunità delle Icc

Nel pomeriggio si è svolto il convegno "Per Lucca Città delle Icc: verso un modello scalabile", un momento di confronto e visione strategica dedicato al futuro delle Imprese Culturali e Creative (Icc). Un’occasione per riflettere su una prospettiva che va oltre la sola valorizzazione turistica delle città d’arte, ponendo la cultura come leva di sviluppo economico e sociale. All’incontro hanno partecipato Mario Pardini, sindaco di Lucca ma anche coordinatore cultura di Anci Toscana; Marco Filippeschi, direttore esecutivo di Ali – Autonomie Locali Italiane; Massimo Marsili, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio; Lorenzo Casini, rettore della Scuola Imt e Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Imprese culturali e creative, la Regione Campania approva le graduatorie: stanziati 4,7 milioni

Sostegno allo sviluppo delle imprese culturali e creative in Campania: approvate tutte le domande

Lubec e le imprese culturali creative. Al Real Collegio si apre il confronto

Nel pomeriggio si è svolto il convegno "Per Lucca Città delle Icc: verso un modello scalabile", un momento di confronto e visione strategica dedicato al futuro delle Imprese Culturali e Creative (Icc)

Lubec e le imprese culturali creative. Al Real Collegio si apre il confronto - Domani al via la 21ª edizione dell'evento dedicato ai Beni culturali.