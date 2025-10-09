Imprese alluvionate appello Cna | Lasciati soli dallo Stato ora basta

Ilgiorno.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano – Difficile continuare a essere il cuore produttivo del Paese e doversi confrontare con le conseguenze di fenomeni climatici estremi e alla tropicalizzazione del clima. Lo sanno bene gli imprenditori di Cna che anche nelle scorse settimane, in particolare in Brianza e nelle province di Como, Varese, Lecco e Milano si sono trovati a fronteggiare vere e proprie esondazioni che hanno spinto diversi comuni a chiedere lo stato di calamità. Dati confermati dall’Osservatorio Città Clima di Legambiente, nei primi sette mesi del 2025, la Lombardia è risultata la regione più colpita tra quelle dell’arco alpino da eventi meteo estremi: sono ben 30 gli episodi avvenuti nella regione tra alluvioni, frane, trombe d’aria, grandinate e ondate di calore, per un totale di 83 eventi registrati lungo tutto l’arco alpino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

imprese alluvionate appello cna lasciati soli dallo stato ora basta

© Ilgiorno.it - Imprese alluvionate, appello Cna: “Lasciati soli dallo Stato, ora basta”

In questa notizia si parla di: imprese - alluvionate

Arrivano nuovi fondi del Comune alle imprese pluri-alluvionate: stanziati 280 mila euro

imprese alluvionate appello cnaImprese alluvionate, appello Cna: “Lasciati soli dallo Stato, ora basta” - Milano – Difficile continuare a essere il cuore produttivo del Paese e doversi confrontare con le conseguenze di fenomeni climatici estremi e alla tropicalizzazione del clima. ilgiorno.it scrive

Imprese artigiane soffocate dalla burocrazia, l'appello del Cna di Treviso alle istituzioni: «Servono regole su misura» - È la denuncia della Cna Mandamento di Treviso, che rilancia il suo appello alle istituzioni per semplificare la vita delle imprese. Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Imprese Alluvionate Appello Cna