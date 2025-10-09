Imprese alluvionate appello Cna | Lasciati soli dallo Stato ora basta
Milano – Difficile continuare a essere il cuore produttivo del Paese e doversi confrontare con le conseguenze di fenomeni climatici estremi e alla tropicalizzazione del clima. Lo sanno bene gli imprenditori di Cna che anche nelle scorse settimane, in particolare in Brianza e nelle province di Como, Varese, Lecco e Milano si sono trovati a fronteggiare vere e proprie esondazioni che hanno spinto diversi comuni a chiedere lo stato di calamità. Dati confermati dall’Osservatorio Città Clima di Legambiente, nei primi sette mesi del 2025, la Lombardia è risultata la regione più colpita tra quelle dell’arco alpino da eventi meteo estremi: sono ben 30 gli episodi avvenuti nella regione tra alluvioni, frane, trombe d’aria, grandinate e ondate di calore, per un totale di 83 eventi registrati lungo tutto l’arco alpino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
