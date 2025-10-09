Impossible Creatures | annuncio e tutto ciò che sappiamo sul nuovo franchise Disney

La prossima grande saga fantasy potrebbe arrivare presto, dato che la Disney ha annunciato l’intenzione di adattare i libri della serie Impossible Creatures in una serie di film. In passato, il pubblico ha trasformato grandi saghe fantasy in franchise cinematografici da miliardi di dollari, come Harry Potter e Il Signore degli Anelli, ma la Disney non ne produceva uno da parecchio tempo. Le cronache di Narnia hanno avuto un buon inizio, ma sono svanite prima che lo studio adattasse ogni film, e ora stanno per essere rilanciate da Netflix. 🔗 Leggi su Cinefilos.it