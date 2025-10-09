Impossible Creatures | annuncio e tutto ciò che sappiamo sul nuovo franchise Disney
La prossima grande saga fantasy potrebbe arrivare presto, dato che la Disney ha annunciato l’intenzione di adattare i libri della serie Impossible Creatures in una serie di film. In passato, il pubblico ha trasformato grandi saghe fantasy in franchise cinematografici da miliardi di dollari, come Harry Potter e Il Signore degli Anelli, ma la Disney non ne produceva uno da parecchio tempo. Le cronache di Narnia hanno avuto un buon inizio, ma sono svanite prima che lo studio adattasse ogni film, e ora stanno per essere rilanciate da Netflix. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Disney ha acquisito i diritti per sviluppare una serie di film basati sui libri di Impossible Creature. La storia segue due bambini in un’avventura attraverso isole magiche per salvare creature minacciate da un male incombente. - facebook.com Vai su Facebook
Disney ha acquisito i diritti di Impossible Creatures di Katherine Rundell con un accordo a sette cifre! - Con un accordo a sette cifre, Disney ha comprato i diritti della serie di libri fantasy Impossible Creatures scritta da Katherine Rundell per realizzarne dei film! Si legge su msn.com