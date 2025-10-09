Impianto fotovoltaico al Triangolone di Gorle fumata nera E intanto presidio di protesta

Ecodibergamo.it | 9 ott 2025

IL CASO. Nella Conferenza di servizi di mercoledì 8 ottobre non è stata presa nessuna decisione. Sabato 11 sit-in dei residenti e raccolta firme. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

impianto fotovoltaico al triangolone di gorle fumata nera e intanto presidio di protesta

© Ecodibergamo.it - Impianto fotovoltaico al Triangolone di Gorle, fumata nera. E intanto presidio di protesta

