Impianto fotovoltaico al Triangolone di Gorle fumata nera E intanto presidio di protesta
IL CASO. Nella Conferenza di servizi di mercoledì 8 ottobre non è stata presa nessuna decisione. Sabato 11 sit-in dei residenti e raccolta firme. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: impianto - fotovoltaico
Impianto fotovoltaico prende fuoco sul tetto di una casa: incendio nel pomeriggio
Ponzano Veneto, incendio ad un impianto fotovoltaico: vigili del fuoco al lavoro
Bankitalia, nuovo impianto fotovoltaico al centro Menichella
Salva l’energia, salva il futuro. Ogni impianto fotovoltaico è un passo verso un mondo più pulito e sostenibile. Con Petretto trasformi la luce del sole in energia concreta, rispettando la Terra e risparmiando ogni giorno. Via Carlo Felice 40F – Sassari ? 0 - facebook.com Vai su Facebook
Monitorare l’impianto #fotovoltaico con un #drone ha diversi vantaggi: #Sicurezza Costi bassi Informazioni tempestive per O&M Volete vedere molti altri esempi? https://dasu.tech/analisi-termografiche-con-drone/… #Dasù_vadovolovedo #termografie - X Vai su X
Gorle alza le barricate a difesa del “Triangolone”: sull’area verde l’ombra di un maxi impianto fotovoltaico - Alla richiesta di poter utilizzare il “Triangolone” per realizzare un impianto agrivoltaico da 55mila metri quadrati, lo scorso anno il Comune di Gorle aveva alzato le barricate. Scrive bergamonews.it
Gorle prova a fermare il mega campo fotovoltaico. «Triangolone da salvare» - C’è un’area agricola privata, all’ingresso di Gorle, soprannominata «Triangolone», che presto potrebbe essere coperta quasi interamente — per circa 55 mila metri quadrati su 66 mila — da pannelli ... Secondo bergamo.corriere.it