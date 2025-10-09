Impianti sportivi scolastici della Provincia | quali sono quelli concessi alle società sportive in orario extrascolastico
La Provincia di Foggia, con l’obiettivo di garantire alla cittadinanza l’accesso alle proprie strutture sportive e di promuovere l’attività sportiva sul territorio, ha disposto la sottoscrizione di un piano di utilizzo degli impianti sportivi di propria competenza per l’orario extrascolastico. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
