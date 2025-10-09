Imola si riaccende il Giro dei Tre Monti | obiettivo 3mila presenze in pista

Imola, 9 ottobre 2025 – L’autunno imolese torna a profumare di sport, passione e storia. Domenica 19 ottobre scatterà la 56esima edizione del Giro dei Tre Monti, la grande classica del podismo organizzata dall’Atletica Imola Sacmi-Avis con il patrocinio del Comune. Un evento che, come da tradizione, unisce l’adrenalina dell’Autodromo al fascino dei percorsi collinari che circondano la città. Quest’anno la gara torna nella sua data storica, la terza domenica di ottobre, dopo la parentesi anticipata del 2024. La gara competitiva Fidal si snoderà su un tracciato di 15,3 chilometri, in parte all’interno dell’Enzo e Dino Ferrari e in parte sul classico circuito collinare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Imola, si riaccende il Giro dei Tre Monti: obiettivo, 3mila presenze in pista

