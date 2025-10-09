Immunità Salis salva per guasto ad una pulsantiera di voto
Un malfunzionamento della pulsantiera di un eurodeputato potrebbe aver influito in modo decisivo sull’esito dello scrutinio che ha confermato, per un solo voto, l’immunità dell’eurodeputata, Ilaria Salis. Lo sostiene l’eurodeputato ceco del Ppe Tomá Zdechovskì, che in Aula ha chiesto alla presidente Roberta Metsola di ripetere il voto. “Ho chiesto di ripetere la votazione perché. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
