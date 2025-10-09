Immunità Salis salva per guasto ad una pulsantiera di voto

Imolaoggi.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un malfunzionamento della pulsantiera di un eurodeputato potrebbe aver influito in modo decisivo sull’esito dello scrutinio che ha confermato, per un solo voto, l’immunità dell’eurodeputata, Ilaria Salis. Lo sostiene l’eurodeputato ceco del Ppe Tomá Zdechovskì, che in Aula ha chiesto alla presidente Roberta Metsola di ripetere il voto. “Ho chiesto di ripetere la votazione perché. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

immunit224 salis salva per guasto ad una pulsantiera di voto

© Imolaoggi.it - Immunità, “Salis salva per guasto ad una pulsantiera di voto”

In questa notizia si parla di: immunit - salis

immunit224 salis salva guastoIlaria Salis, immunità confermata per un voto all’Europarlamento. Accuse su un presunto guasto alla pulsantiera - Tajani: “Non accettiamo calunnie, siamo sempre stati leali” ... Da quotidiano.net

immunit224 salis salva guastoL'Eurocamera salva Salis per un voto, sì all'immunità - Con un finale al cardiopalma la Plenaria di Strasburgo ha salvato Ilaria Salis dalle carceri ungheresi approvando con un solo voto di scarto, 306 sì e 305 no, l'immunità a suo favore. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Immunit224 Salis Salva Guasto