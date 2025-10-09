Immobili liberati e ruspe in moto inizia la demolizione dell' ex Silos e della Case del Portuale
Immobili vuoti e ruspe in moto. Avviati oggi i lavori per la demolizione dell'ex Silos Granai e della Casa del Portuale. Con due giorni di ritardo rispetto alla tabella di marcia mezzi e uomini hanno iniziato la complessa fase di dismissione delle due strutture tra cui l'imponente torre che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
