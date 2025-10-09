Immersione fatale in Sardegna morto Luca Pedrali | addio al celebre speleosub bresciano
Chiari (Brescia) – Si è spento oggi a causa di un incidente, a 59 anni, Luca Pedrali, lo speleosub clarense di fama internazionale, noto per le sue imprese in ambienti estremi e per i record stabiliti nel corso della sua lunga e articolata carriera sportiva. La tragedia è avvenuta questa mattina durante un'immersione in una grotta a Oliena, in provincia di Nuoro, in Sardegna. La tragedia in Sardegna. Pedrali, considerato un pioniere nelle esplorazioni subacquee in ambiente ipogeo, stava conducendo un'operazione in una cavità sarda quando è avvenuto l'incidente. Stava esplorando, con un team plurinazionale, la sorgente di Su Gologone a Oliena, in provincia di Nuoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
