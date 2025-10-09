Immagini dal Sannio | il baule della dote la serenata e le antiche tradizioni nuziali

Le tradizioni legate al giorno del matrimonio sono tante e ancora oggi quelle più antiche vengono tramandate. Quella della dote è un’antica usanza che oggi è in disuso, ma un tempo era obbligatoria. È scomparsa con la riforma del diritto . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

