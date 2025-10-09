Ilona Staller | Vi racconto l’altra Ilona

Panorama.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

« Ero bella, molto bella, un fiore » commenta Ilona Staller riguardando una sua immagine del 1976 (vedi sopra) scattata durante una pausa delle riprese sul set di Vizi privati e pubbliche virtù del regista ungherese Miklos Jancso. «Ho migliaia di diapositive che raccontano la mia vita e questa è una delle mie preferite. Tutto vero, nessun ritocco, mica come oggi» sottolinea prima  di immergersi nei ricordi dell’altra Ilona, quella prima della svolta cinematografica a luci rosse negli anni Ottanta. « La mia è una storia pazzesca che meriterebbe di essere raccontata in una grande film o in una serie tv a puntate per Netflix» racconta Cicciolina, il nome-brand di un’icona del nostro tempo, nato durante le dirette notturne dagli studi di Radio Luna a Roma negli anni Settanta: «I cicciolini e le ciccioline erano le persone che mi ascoltavano. 🔗 Leggi su Panorama.it

ilona staller vi racconto l8217altra ilona

© Panorama.it - Ilona Staller: «Vi racconto l’altra Ilona»

In questa notizia si parla di: ilona - staller

Taglio dei vitalizi, il legale di Ilona Staller: “Battaglia continua, sentenza è nulla”

Taglio dei vitalizi, Ilona Staller denuncia Conte e Collegio Camera: “Sconfitta della legalità”

Ilona Staller denuncia Giuseppe Conte: "Come hanno usato i soldi dei vitalizi"

Ilona Staller alla Camera ardente di Pannella - L'ex pornostar ed ex parlamentare Ilona Staller ha reso omaggio al feretro del leader radicale presso la camera ardente allestita alla Camera dei deputati(Video di ... Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Ilona Staller Racconto L8217altra