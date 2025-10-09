Ilona Staller | Vi racconto l’altra Ilona I dischi la radio gli show in discoteca

« Ero bella, molto bella, un fiore » commenta Ilona Staller riguardando una sua immagine del 1976 (vedi sopra) scattata durante una pausa delle riprese sul set di Vizi privati e pubbliche virtù del regista ungherese Miklos Jancso. «Ho migliaia di diapositive che raccontano la mia vita e questa è una delle mie preferite. Tutto vero, nessun ritocco, mica come oggi» sottolinea prima di immergersi nei ricordi dell’altra Ilona, quella prima della svolta cinematografica a luci rosse negli anni Ottanta. « La mia è una storia pazzesca che meriterebbe di essere raccontata in una grande film o in una serie tv a puntate per Netflix» racconta Cicciolina, il nome-brand di un’icona del nostro tempo, nato durante le dirette notturne dagli studi di Radio Luna a Roma negli anni Settanta: «I cicciolini e le ciccioline erano le persone che mi ascoltavano. 🔗 Leggi su Panorama.it

