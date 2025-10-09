Illegittimo il fermo della nave Mediterranea il Tribunale annulla la sanzione | la legge del mare batte il decreto Piantedosi

La giudice Federica Emanuela Lipari del Tribunale di Trapani ha sospeso il fermo amministrativo della nave Mediterranea, accogliendo il ricorso dell’organizzazione fondata da Luca Casarini. L’equipaggio era stato sanzionato per aver sbarcato dieci migranti a Trapani, disobbedendo all’ordine di dirigersi verso Genova impartito in base al decreto Piantedosi che assegna porti “sicuri” anche al Nord Italia. Un provvedimento censurato per «illegittimità nella quantificazione della sanzione». Il 23 agosto, dopo ore in mare, il capomissione Beppe Caccia aveva dichiarato: «Disobbediamo a un ordine ingiusto, obbediamo alle leggi dell’umanità». 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Illegittimo il fermo della nave Mediterranea, il Tribunale annulla la sanzione: la legge del mare batte il decreto Piantedosi

In questa notizia si parla di: illegittimo - fermo

Migranti: Fratoianni, 'fermo nave Mediterranea da parte governo è illegittimo'

Migranti, illegittimo il fermo di Piantedosi a Mediterranea. Fratoianni: “Governare non è violare la legge”

#Mediterranea è stata liberata Il Tribunale ha ritenuto illegittimo il fermo voluto da Piantedosi. Il #GovernoMelon e le sue prepotenze al di fuori della legge hanno perso. La nostra amata nave può ripartire per salvare le persone in mare. - X Vai su X

Con un’ordinanza cautelare, il Tribunale di Trapani ha sospeso il fermo amministrativo della nave ONG Mediterranea Saving Humans. Il giudice ha dichiarato illegittimo il provvedimento del Ministero dell’Interno, riconoscendo la piena legittimità delle scelte c - facebook.com Vai su Facebook

Migranti, illegittimo il fermo di Piantedosi a Mediterranea. Fratoianni: “Governare non è violare la legge” - Il Tribunale di Trapani ha ordinato la sospensione immediata della detenzione della nave di Mediterranea Saving Humans: "Agito a tutela delle persone tratte in salvo" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Migranti: Fratoianni, 'fermo nave Mediterranea da parte governo è illegittimo' - "Quindi il fermo di Nave Mediterranea deciso dal governo Meloni è stato illegittimo: noi ne siamo stati sempre convinti, ora lo dice anche un tribunale della Repubblica. iltempo.it scrive