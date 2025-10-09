Ilaria Salis un vero ‘intrigo internazionale’ dietro il salvataggio
La conferma dell’immunità parlamentare di Ilaria Salis, l’ex insegnante di Monza accusata dall’Ungheria di aver aggredito due neonazisti, ha implicazioni e risvolti tali per cui può essere considerato un vero intrigo internazionale. Le conseguenze riguardano non solo l’Italia e l’Ungheria, ma anche la Spagna e persino, per certi versi, l’Ue nel suo complesso. Iscriviti e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: ilaria - salis
Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"
Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora
Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"
Che cosa ci dice la vicenda del voto su Ilaria Salis: l’Ungheria di Orban rischia di provocare un contagio negativo in Europa @aletrocino, la Rassegna del @corriere - X Vai su X
La richiesta di Ilaria Salis e dei suoi legali di ottenere un processo in Italia si fa largo tra i corridoi della politica italiana - facebook.com Vai su Facebook
Ilaria Salis, ecco la verità sul voto che l'ha salvata - Chi ha permesso a Ilaria Salis di salvarsi e vedersi confermata l’immunità da eurodeputata? Lo riporta iltempo.it
Ilaria Salis può essere processata in Italia? - Ora che il parlamento europeo ha mantenuto l’immunità parlamentare per l’eurodeputata italiana Ilaria Salis, si sta discutendo della possibilità che venga processata in Italia, anziché in Ungheria, ... Segnala ilpost.it