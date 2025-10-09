Ilaria Salis parla László Dudog | Mi hanno massacrato L’immunità è una vergogna
László Dudog è una delle vittime ungheresi della «banda del martello». Il neonazista ungherese è stato aggredito il 10 febbraio 2023. Il giorno dopo per quell’aggressione Ilaria Salis è finita nelle carceri di Budapest. Gli altri raid hanno coinvolto Zoltan Toth, Robert Fischer e Sabine Brinckmann. E oggi parla con La Verità per dire che l’immunità ricevuta da Salis a Strasburgo è «una vergogna». «Ci hanno attaccato alle spalle in otto e, mentre la mia ragazza era a terra, le hanno gettato addosso anche una sorta di liquido infiammabile», racconta. È stato colpito in testa con un manganello retrattile. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: ilaria - salis
Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"
Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora
Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"
La richiesta di Ilaria Salis e dei suoi legali di ottenere un processo in Italia si fa largo tra i corridoi della politica italiana - facebook.com Vai su Facebook
Sul caso Ilaria #Salis. Non ho nulla in comune con Ilaria Salis e non condivido praticamente niente delle cose che dice o fa. Rimane il fatto che quello che è accaduto ieri al Parlamento europeo è vergognoso: una parte politica, che oltretutto governa il paese, - X Vai su X
La storia di Ilaria Salis dalle carceri di Orbàn all’elezione a Strasburgo fino all’immunità - L'11 febbraio 2023 venne arrestata a Budapest con l'accusa di aver partecipato al pestaggio di tre neonazisti ungheresi. Scrive msn.com
La conferma dell'immunità a Ilaria Salis è un chiaro messaggio a Viktor Orbán - L'eurodeputata ci ha raccontato le sue emozioni dopo il voto sull'immunità e la sua battaglia per non dimenticare l'attivista Maja T. wired.it scrive