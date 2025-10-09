Ilaria Salis ecco la verità sul voto che l' ha salvata
Chi ha permesso a Ilaria Salis di salvarsi e vedersi confermata l'immunità da eurodeputata? La certezza sui nomi e cognomi non ci sarà mai, anche perché il voto era segreto, ma il giorno dopo è possibile avere qualche certezza in più grazie alla lista dei presenti e degli assenti. La prima considerazione: almeno 41 voti non le sono arrivati da sinistra. Inoltre, gli italiani di centrodestra erano tutti presenti, tranne uno. Nessun giallo però: il leghista Marco Patriciello non si è presentato per motivi di salute, così come era accaduto a settembre. «Dovevo fare controlli medici», spiega. Ciò che salta subito all'occhio è il dato degli assenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
