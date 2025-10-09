Il week-end al cinema | da Tre ciotole a Tron – Ares

Bergamonews.it | 9 ott 2025

Elio Germano e Giorgio Colangeli tornano protagonisti al cinema. Sono al centro delle scene del film “Tre ciotole”; che approda nelle sale giovedì 9 ottobre. Altre novità sul grande schermo sono costituite da “Tron: Ares”, “Super Charlie”, “Il professore e il pinguino” e “Dora – Magiche avventure nel regno delle sirene”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Una battaglia dopo l’altra”, “Esprimi un desiderio” e “La casa delle bambole di Gabby”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end. GIOVEDI’ 9 OTTOBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto) CINEMA CONCA VERDE a Bergamo “Una battaglia dopo l’altra” (ore 20:30); “Le città di pianura” (ore 21). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il week-end al cinema: da "Tre ciotole" a "Tron – Ares"

