Il villaggio dove gli abitanti vivono nella sabbia

Esiste un luogo magico sulla punta nord-orientale dell'isola indonesiana di Madura, dove la sabbia ricopre ogni cosa e si trova persino dentro le case. Ma non è certo una mancanza di pulizia, ma una scelta ben precisa: gli abitanti delle tre comunità costiere Legung Timur, Legung Barat e Dapenda. 🔗 Leggi su Today.it