Il video dell' assalto all’ATM delle Poste a Potenza colpo con la tecnica della marmotta | 4 arresti
Quattro persone ai domiciliari per l’assalto all’ATM delle Poste di Potenza: usata la tecnica della “marmotta”. Indagini ancora in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: assalto - poste
Assalto alle poste di Antignano, raccolta firme per chiedere il ripristino del bancomat: "Gravi disagi per gli abitanti"
Assalto da film al polo logistico di Poste Italiane a Vidigulfo: 20 criminali in azione e furgone usato come ariete
Un commando all’assalto. Venti banditi in azione alla logistica delle Poste
** NOTA DI POSTE ITALIANE ** Nelle scorse settimane ho scritto personalmente al Direttore di Poste Italiane, filiale di Lodi per avere ragguagli sulla riapertura della sede dopo l’assalto compiuto da ignoti lo scorso 14 agosto. Pubblico la risposta pervenuta ne - facebook.com Vai su Facebook