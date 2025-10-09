Il Var ogni settimana riscrive il regolamento e ogni settimana dice che la regola è sempre stata quella come Orwell
Chi ha una certa età si ricorderà certamente delle ataviche ed infinite discussioni sugli arbitraggi nel calcio, soprattutto a partire dal 1967, quando Carlo Sassi inventò, letteralmente, la moviola della domenica sera, con l’intento di stabilire se un rigore c’era o non c’era, se una palla era entrata oppure no. La precisione dello strumento del rallentatore per decenni aveva illuso tifosi, commentatori e addetti ai lavori che fosse possibile, con un ragguardevole grado di precisione, stabilire a posteriori cosa fosse realmente accaduto in campo. Non a caso un maestro del giornalismo televisivo come Aldo Biscardi divenne ben presto l’alfiere della battaglia per l’introduzione della “moviola in campo”, antesignana immaginaria di quello che oggi chiamiamo Var, Video Assistant Referee: un pool di ex arbitri e tecnici video che, con l’ausilio di innumerevoli telecamere, vaglia alcune decisioni arbitrali per poi confermarle oppure invitare l’arbitro in campo a ripensarci. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Il Var ogni settimana riscrive il regolamento e ogni settimana dice che la regola è sempre stata quella (come Orwell) - Il Var è una riedizione del ministero della Verità del romanzo 1984. Riporta ilnapolista.it