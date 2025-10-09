Il turismo trentino assume | al via le selezioni per la stagione invernale 2025 2026

Trentotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo dell’autunno, il Trentino si prepara già alla stagione invernale e, come ogni anno, il comparto turistico si rimette in moto. È ufficialmente aperta la raccolta delle candidature per lavorare durante l’inverno 20252026, grazie alla campagna “Il turismo trentino cerca te”, promossa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

