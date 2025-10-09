La Uefa ha pubblicato le motivazioni della squalifica per una giornata per “condotta antisportiva” comminata al tecnico tedesco del Barcellona Flick e al suo vice Sorg. Squalifica che è stata sospesa per un anno dopo l’appello del club catalano. Tutto è accaduto alla fine della semifinale di ritorno tra Inter e Barcellona, quella del gol di Acerbi praticamente alla fine (al 93esimo), e dei supplementari risolti da Frattesi. Scrive la Sueddeutsche: I retroscena ora sono stati resi pubblici. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il tumultuoso antidoping dopo Inter-Barcellona: le spinte dei catalani agli ispettori e Flick grida: "Non avete anima"