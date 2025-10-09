Il terzo omicidio della faida di Palma | 4 rinvii a giudizio per il delitto di Angelo Castronovo

Tutti rinviati a giudizio gli imputati per l’omicidio di Angelo Castronovo, bracciante agricolo di 65 anni di Palma di Montechiaro, ucciso il 31 ottobre 2022 con cinque colpi di pistola in contrada Cipolla, nel contesto di una faida familiare che aveva già provocato altre due vittime.L'omicidio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

