Il tenerissimo video del cucciolo di orso nato nei Pirenei aragonesi | è il primo da oltre 50 anni

Un video catturato da una fototrappola mostra Claverina, un’orsa reintrodotta nei Pirenei, insieme al suo cucciolo: è il primo orso nato in Aragona da oltre 50 anni, un segnale incoraggiante per ritorno della specie nella regione. L'orsacchiotto corre insieme a sua mamma tra i boschi, poi si volta e si gratta contro un albero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

