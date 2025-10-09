Il Tempo di Osho la vignetta di oggi | Trump e il Nobel per la pace giovedì 9 ottobre

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di giovedì 9 ottobre. Dopo l'accordo di pace tra Israele e Hamas, cresce l'ottimismo sulle prospettive future in Medio Oriente. . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Trump e il Nobel per la pace (giovedì 9 ottobre)

