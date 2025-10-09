Il Teatro Nazionale di Genova inaugura la nuova stagione con Il lutto si addice a Elettra

Genovatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 ottobre, alle ore 19:30, l’inaugurazione di stagione del Teatro Nazionale di Genova è segnata da un titolo fondamentale, considerato un capolavoro del Teatro del Novecento: in prima nazionale debutta “Il lutto si addice a Elettra” al Teatro Ivo Chiesa, come da tradizione in prossimità. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: teatro - nazionale

Sì al declassamento del teatro. Addio al titolo “nazionale“. Ma non sono esclusi ricorsi

Teatro della Toscana, se la Pergola non basta per dirsi “nazionale”

Cultura, nuovo accordo tra Regione Liguria e Teatro Nazionale

teatro nazionale genova inauguraTeatro Nazionale, si apre con Il lutto si addice ad Elettra - Il Teatro Nazionale ha presentato ieri mattina, nel corso di una conferenza stampa piena di ospiti e di sorprese, lo spettacolo che inaugura la nuova stagione di prosa ... Scrive ligurianotizie.it

teatro nazionale genova inauguraTeatro Nazionale di Genova: la stagione 2025/2026 tra inclusività, condivisione e partecipazione cittadina - Per alcuni sono attivi servizi dedicati a presone con disabilità sensoriale. Riporta mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Nazionale Genova Inaugura