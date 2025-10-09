Il Tar sospende la caccia ai tordi in Abruzzo e condanna la Regione
Il tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha accolto il ricorso presentato da Lndc animal protection e Stazione ornitologica abruzzese sospendendo la parte del calendario venatorio regionale 202526 che estendeva la caccia a tre specie di tordi fino al 31 gennaio. Un risultato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
