Il Tar sospende la caccia ai tordi in Abruzzo e condanna la Regione

Chietitoday.it | 9 ott 2025

Il tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha accolto il ricorso presentato da Lndc animal protection e Stazione ornitologica abruzzese sospendendo la parte del calendario venatorio regionale 202526 che estendeva la caccia a tre specie di tordi fino al 31 gennaio. Un risultato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

