Il suono aretino | giovani talenti e orchestre del territorio protagonisti allo Youth Music Festival

Lanazione.it | 9 ott 2025

Arezzo, 9 ottobre 2025 – Sabato 11 ottobre alle 19, sul palco del Teatro Petrarca “Il suono aretino”, il concerto che vedrà alternarsi due realtà orchestrali d’eccellenza come l’Orchestra del Liceo Petrarca diretta da Alessio Tiezzi e l’Orchestra Giovanile di Arezzo diretta da Roberto Pasquini, testimonianza viva della vitalità musicale della città e del suo impegno nella formazione delle nuove generazioni di interpreti, con il Karan Duo, con Martina Veneri al flauto e Giacomo Scattareggia alla chitarra, impegnati nella valorizzazione del repertorio cameristico originale per questa formazione, e il Duo Amato-Suvini, formato dai pianisti Mattia Amato e Sebastian Suvini, che proporranno raffinati brani a quattro mani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

