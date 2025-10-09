Il suono aretino | giovani talenti e orchestre del territorio in concerto al Teatro Petrarca per lo Youth Music Festival

La musica dei giovani torna protagonista al Teatro Petrarca. Sabato 11 ottobre alle ore 19 va in scena “Il suono aretino”, un concerto che accende i riflettori sui talenti del territorio e celebra la vitalità musicale della città all’interno dello Youth Music Festival, la rassegna diretta dal violinista Giovanni Andrea Zanon, ormai punto di riferimento nel panorama musicale toscano. Sul palco si alterneranno due orchestre simbolo della formazione musicale ad Arezzo – l’ Orchestra del Liceo Petrarca, diretta da Alessio Tiezzi, e l’ Orchestra Giovanile di Arezzo, guidata da Roberto Pasquini – insieme a due ensemble di giovani interpreti: il Karan Duo, formato da Martina Veneri al flauto e Giacomo Scattareggia alla chitarra, e il Duo Amato-Suvini, composto dai pianisti Mattia Amato e Sebastian Suvini. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Il suono aretino”: giovani talenti e orchestre del territorio in concerto al Teatro Petrarca per lo Youth Music Festival

