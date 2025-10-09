Il suo posto… Paolo Sottocorona com’è morto e l’annuncio di Enrico Mentana dopo la notizia

Si è spento a 77 anni Paolo Sottocorona, volto amatissimo della televisione italiana e storico meteorologo di La7. La notizia della sua morte ha colto tutti di sorpresa, arrivata poche ore dopo la sua ultima apparizione in diretta durante la rubrica del mattino. Quella calma rassicurante, la voce pacata e la competenza con cui per decenni aveva accompagnato milioni di telespettatori nel rituale quotidiano delle previsioni meteo, si sono improvvisamente spente, lasciando un vuoto profondo non solo nel mondo della tv, ma anche nel cuore del pubblico. Il suo “Omnibus meteo”, appuntamento fisso alle 7. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it