Il suo posto… Paolo Sottocorona com’è morto e l’annuncio di Enrico Mentana dopo la notizia
Si è spento a 77 anni Paolo Sottocorona, volto amatissimo della televisione italiana e storico meteorologo di La7. La notizia della sua morte ha colto tutti di sorpresa, arrivata poche ore dopo la sua ultima apparizione in diretta durante la rubrica del mattino. Quella calma rassicurante, la voce pacata e la competenza con cui per decenni aveva accompagnato milioni di telespettatori nel rituale quotidiano delle previsioni meteo, si sono improvvisamente spente, lasciando un vuoto profondo non solo nel mondo della tv, ma anche nel cuore del pubblico. Il suo “Omnibus meteo”, appuntamento fisso alle 7. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: posto - paolo
La coppia Paolo Fresu e Manuel Agnelli al Germi: “È il posto dove accadono le cose”
Impruneta Futura, anche Biagiotti lascia l’incarico. Non sarà più consigliere ma collaborerà con il partito. Entra al suo posto il portavoce Paolo Magnelli
Cambio in Terna: Paolo Damilano nel cda al posto di Cucchiani
PAOLO ZANARELLA, "il pianista fuori posto", conosciuto per le sue esibizioni con il pianoforte a coda sospeso nel vuoto, ha aperto a CROTONE "Autunno insieme", la rassegna organizzata dalla Società Beethoven nell'ambito della 45esima edizione della sta - facebook.com Vai su Facebook
Paolo Sottocorona è morto a 77 anni. Addio all'uomo del meteo di La7 - Il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona è morto a 77 anni. Scrive msn.com
Chi era Paolo Sottocorona, volto storico de La7 - Paolo Sottocorona: “ Il linguaggio usato sarà senz'altro molto molto semplice, diretto, molto immediato”. Secondo tg.la7.it