Il suo nome non sarà sul simbolo della Lega | in Veneto il brand Zaia va in soffitta

Today.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di stallo il centrodestra ha sciolto le riserve sul nome da presentare alle prossime Regionali in Veneto. La scelta è ricaduta su Alberto Stefani, vicesegretario della Lega e pupillo di Matteo Salvini. Il partito del vicepresidente del Consiglio ha battagliato a lungo con Fratelli. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nome - simbolo

Autista aggredito mentre difende una donna, Petitto: "Grazie Pasquale. Il tuo nome è simbolo di dignità e coraggio"

Cerca Video su questo argomento: Suo Nome Sar224 Simbolo