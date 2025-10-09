Il suo nome non sarà sul simbolo della Lega | in Veneto il brand Zaia va in soffitta

Dopo mesi di stallo il centrodestra ha sciolto le riserve sul nome da presentare alle prossime Regionali in Veneto. La scelta è ricaduta su Alberto Stefani, vicesegretario della Lega e pupillo di Matteo Salvini. Il partito del vicepresidente del Consiglio ha battagliato a lungo con Fratelli. 🔗 Leggi su Today.it