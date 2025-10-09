Il suicidio sospetto di Simone In un podcast il giallo della morte
Un podcast sulla morte di Simone Mattarelli, il ragazzo di 28 anni trovato impiccato con la sua cintura il 3 gennaio del 2021 all’interno di una fabbrica a Origgio, in provincia di Varese, da oggi sulle principali piattaforme audio. L’ha realizzato e autoprodotto Stefano Vergine, un giornalista freelance specializzato in inchieste nato e cresciuto a Saronno, nella zona in cui si sono svolti i fatti. Nel 2017 ha ricevuto il premio Pulitzer per l’inchiesta Panama Papers. "Per il Tribunale di Busto Arsizio, Simone Mattarelli si è tolto la vita a causa dell’assunzione di cocaina, dopo tre ore di inseguimento con sei gazzelle dei carabinieri tra le province di Milano, Como, Varese e Monza - spiega Stefano Vergine -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
