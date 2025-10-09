Il suicidio del pensionato sfrattato a Sesto San Giovanni L’esperta | Le persone fragili pagano anni di politiche sbagliate Gli affitti divorano fino ai tre quarti dei redditi familiari

La vittima, 71 anni, viveva da solo, separato da tempo. Aveva già ricevuto altre notifiche di morosità, ma questa volta il provvedimento era diventato esecutivo. Ne abbiamo parlato con Alice Facchini. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il suicidio del pensionato sfrattato a Sesto San Giovanni. L’esperta: «Le persone fragili pagano anni di politiche sbagliate. Gli affitti divorano fino ai tre quarti dei redditi familiari»

