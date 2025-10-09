Il sovrintendente della Fenice | Venezi? Criticata perché donna Nuovo scontro coi lavoratori

Continua a peggiorare la situazione interna al Teatro La Fenice, dove il sovrintendente Nicola Colabianchi, in carica da febbraio 2025, ha fatto infuriare, due settimane fa, i dipendenti del Teatro per aver nominato - senza concordarlo - Beatrice Venezi come direttrice musicale del teatro. Ieri è. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Teatro la Fenice, dopo la nomina di Beatrice Venezi fioccano disdette e l’orchestra si ribella: “Revocatela”. Sfiduciato il sovrintendente

Caso Venezi, sciopero alla Fenice alla prima di Wozzeck il 17 ottobre. Fumata nera all'incontro con il sovrintendente Colabianchi e il sindaco Brugnaro. I sindacati chiedono la revoca della nuova direttrice musicale. - X Vai su X

Gli orchestrali del Teatro La Fenice fanno sul serio e hanno proclamato uno sciopero totale contro la nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale del teatro lirico di Venezia. Non è bastato l’appello pubblico al Sovrintendente. Non è bastata la mobilitazione - facebook.com Vai su Facebook

Il sovrintendente della Fenice: «Venezi? Criticata perché donna». Nuovo scontro coi lavoratori - Le rappresentanze sindacali rispondono a Nicola Colabianchi, che aveva suggerito sessismo e politica come motivi della contestazione. veneziatoday.it scrive

Sciopero alla Fenice il 17 ottobre contro Beatrice Venezi: perché la direttrice d'orchestra viene attaccata - “L’astensione dal lavoro è un diritto”, dice il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Da tg.la7.it