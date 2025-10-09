Il sovrintendente della Fenice | Venezi? Criticata perché donna Nuovo scontro coi lavoratori

Veneziatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua a peggiorare la situazione interna al Teatro La Fenice, dove il sovrintendente Nicola Colabianchi, in carica da febbraio 2025, ha fatto infuriare, due settimane fa, i dipendenti del Teatro per aver nominato - senza concordarlo - Beatrice Venezi come direttrice musicale del teatro. Ieri è. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sovrintendente - fenice

Teatro la Fenice, dopo la nomina di Beatrice Venezi fioccano disdette e l’orchestra si ribella: “Revocatela”. Sfiduciato il sovrintendente

sovrintendente fenice venezi criticataIl sovrintendente della Fenice: «Venezi? Criticata perché donna». Nuovo scontro coi lavoratori - Le rappresentanze sindacali rispondono a Nicola Colabianchi, che aveva suggerito sessismo e politica come motivi della contestazione. veneziatoday.it scrive

sovrintendente fenice venezi criticataSciopero alla Fenice il 17 ottobre contro Beatrice Venezi: perché la direttrice d'orchestra viene attaccata - “L’astensione dal lavoro è un diritto”, dice il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Da tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Sovrintendente Fenice Venezi Criticata