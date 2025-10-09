Appena scesi gli scalini della stazione, si ha come l’impressione di entrare in una piccola Bazzano sotterranea. Davanti agli occhi spiccano le raffigurazioni di alcuni dei suoi simboli più iconici, come la Rocca dei Bentivoglio e la statua della Giuditta, vicino ad altri scorci suggestivi dell’intera Valsamoggia. Poco più in là, invece, sono le parole a rapire lo sguardo, con un omaggio all’autore bolognese Stefano Benni e la riproduzione della poesia "Prima o poi l’amore arriva". Nel corso degli ultimi mesi, il murale realizzato dal grafico modenese Simone Toriello nel sottopasso della stazione di Bazzano ha continuato a prendere forma, trasformando gradualmente il volto d’ingresso della cittadina in un vero e proprio racconto visivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sottopasso a colori che racconta Bazzano