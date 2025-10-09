Il sindacato dei giocatori difende Rabiot contro De Siervo | Ha il diritto di farsi sentire
L'UNFP si schiera dalla parte di Rabiot e critica la scelta di giocare Milan-Como in Australia. Il sindacato: "Sono in corso procedure per porre fine a tutti gli abusi legati al calendario". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il sindacato contro "l'autocratico" Infantino: esplode la guerra sul futuro del calcio. "I giocatori hanno paura a parlare"
