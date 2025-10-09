« Giocare Milan-Como a Perth è completamente folle », con queste parole Adrien Rabiot aveva espresso il suo chiaro punto di vista sulla decisione di programmare la partita di campionato in Australia. Non si è fatta attendere la replica dell’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo. L’AD della Lega Serie A è stato molto severo a riguardo: «Rabiot dimentica, come tutti i calciatori che guadagnano milioni di euro, che sono pagati per giocare a calcio». Ma a difesa del calciatore è intervenuta l’Unione Nazionale dei Calciatori Professionisti, il sindacato francese dei giocatori, che a diramato una nota contro il dirigente italiano in difesa del centrocampista del Milan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il sindacato dei giocatori difende la libertà di espressione di Rabiot contro De Siervo