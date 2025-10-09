Il sindacato dei giocatori difende la libertà di espressione di Rabiot contro De Siervo
« Giocare Milan-Como a Perth è completamente folle », con queste parole Adrien Rabiot aveva espresso il suo chiaro punto di vista sulla decisione di programmare la partita di campionato in Australia. Non si è fatta attendere la replica dell’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo. L’AD della Lega Serie A è stato molto severo a riguardo: «Rabiot dimentica, come tutti i calciatori che guadagnano milioni di euro, che sono pagati per giocare a calcio». Ma a difesa del calciatore è intervenuta l’Unione Nazionale dei Calciatori Professionisti, il sindacato francese dei giocatori, che a diramato una nota contro il dirigente italiano in difesa del centrocampista del Milan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: sindacato - giocatori
Il sindacato contro “l’autocratico” Infantino: esplode la guerra sul futuro del calcio. “I giocatori hanno paura a parlare”
Il sindacato dei giocatori difende Rabiot contro De Siervo: “Ha il diritto di farsi sentire”
Il sindacato dei giocatori difende la libertà di espressione di #Rabiot contro #DeSiervo In una nota: "Sono in corso procedure per porre fine a tutti gli abusi legati al calendario, sia nella sostanza che nella forma delle competizioni nazionali e internazionali". htt - facebook.com Vai su Facebook
Il “sindacato dei calciatori” . Però i soldi li vogliono - X Vai su X
Il sindacato dei giocatori difende Rabiot contro De Siervo: “Ha il diritto di farsi sentire” - Il sindacato: “Sono in corso procedure per porre fine a tutti gli abusi legati al calendario” ... Secondo fanpage.it
Il sindacato dei giocatori difende la libertà di espressione di Rabiot contro De Siervo - ll sindacato dei calciatori francese ha rilasciato una nota scritta che risponde a tono alle dichiarazioni di De Siervo e difende Rabiot ... Da ilnapolista.it