Proteste per la decisione di Wolfgang, erede della storica dinastia Porsche, di costruire un tunnel privato per collegare direttamente il proprio palazzo al centro città. Raccolte 20.000 firme per fermare gli scavi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il "signor Porsche" si fa un tunnel privato per raggiungere il centro di Salisburgo da casa sua

Mr Porsche e il tunnel privato dal garage di casa al centro di Salisburgo - Missione fallita per la battaglia dei cittadini di Salisburgo che si sono mobilitati per fermare il 'tunnel' privato del miliardario Wolfgang Porsche: il comune infatti ha dato il via libera al proget ... Secondo adnkronos.com