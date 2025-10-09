Il sequestro di Cristina Mazzotti 50 anni dopo Al processo parlano le difese | All’epoca c’erano tanti gruppi criminali

Eupilio (Como), 9 ottobre 2025 – “ In questo processo, è stato ricostruito un pezzo di verità, ma se ne esiste anche un altro, perché dobbiamo fare finta di non vederlo?”. Nel processo in corso davanti alla Corte d’Assise di Como, a carico di tre imputati ormai ultrasettantenni, accusati di essere gli esecutori materiali del sequestro di Cristina Mazzotti, avvenuto a Eupilio la sera del 30 giugno 1975, hanno preso parola le difese.  Le piste alternative . Partendo da Ermanno Gorpia, difensore di Giuseppe Calabrò, che ha insistito sulle possibili piste alternative all’ipotesi portata avanti dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano, arrivata a puntare il dito contro gli attuali imputati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

