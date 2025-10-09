Il sentiero delle lanterne magiche di Halloween

9 ott 2025

Un’esperienza magica pensata per tutte le famiglie che desiderano vivere l’atmosfera incantata di Halloween in un modo unico e suggestivo. Ogni partecipante riceverà all’inizio del percorso una lanterna che illuminerà il cammino tra installazioni luminose, decorazioni e piccole sorprese. Alla. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

