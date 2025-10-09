Il sacrificio del farmacista Clemente Cocchi

Sono il nipote del dottor Clemente Cocchi, trucidato al cavalcavia di Casalecchio di Reno l’8 ottobre 1944, durante la retata che precedette la strage dei partigiani. Fino a che era in vita mio fratello toccava a lui il compito di fare il possibile per ricordare il nonno, il cui nome è inciso sul cippo sul monumento ai caduti. Speravo che venisse ricordato sul calendario del paese del 2024. Vorrei fare il possibile per onorarlo. Alessandro Cocchi Risponde Beppe Boni Il farmacista Clemente Cocchi è una delle tante vittime civili dei nazisti che nulla avevano a che fare con la guerra e con le formazioni partigiane ma che furono giustiziate per rappresaglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: sacrificio - farmacista

Oggi sono esattamente 10 anni che faccio Ironman. Ho iniziato nel 2015, due anni dopo il tumore, e da allora non ho mai smesso. In queste foto vi racconto 10 anni di emozioni incredibili, di fatica, di sacrificio, di gioia e di crescita. Perché solo affrontare e sup - facebook.com Vai su Facebook

Il sacrificio del farmacista Clemente Cocchi - Il farmacista Clemente Cocchi è una delle tante vittime civili dei nazisti che nulla avevano a che fare con la guerra e con le formazioni partigiane ma che furono giustiziate per rappresaglia. Scrive msn.com