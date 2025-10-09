Il rituale apocalittico di Cigno in concerto all’Eremo club di Molfetta
CIGNO è il progetto del musicista romano Diego Cignitti, che sabato 18 ottobre si esibirà dal vivo sul palco dell’Eremo Club di Molfetta (BA).Un concerto per presentare l’ultimo album “Buonanotte Berlinguer”. Una celebrazione, un rituale tra il sacro e il profano, tra atmosfere psichedeliche post. 🔗 Leggi su Baritoday.it
