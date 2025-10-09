Il ritorno del knitcore | come il maglione della nonna è diventato il pezzo più hot del 2025

C’è qualcosa che bolle (anzi, che si intreccia) nel mondo della maglieria, e non stiamo parlando dei soliti cardigan beige da mezza stagione. Ebbene sì è tornato il knitcore. Negli ultimi anni, una nuova generazione di designer ha completamente riscritto le regole del knitwear, trasformando il classico “maglione per stare al caldo” in un manifesto estetico. Le trame si fanno scultoree, gli orli diventano asimmetrici, i punti si aprono, si deformano, si reinventano. È come se la maglia fosse passata da passatempo domestico a forma d’arte contemporanea. Sì, lo diciamo ufficialmente: il knitcore è tornato, ed è il grande revival della cozy-girl era. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

