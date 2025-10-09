Il ristorante Grande Pino perde il terreno la sentenza del Tribunale | Va restituito al proprietario
Dopo cinque anni di battaglie legali, arriva la sentenza sulla controversia tra la società L’Aquilone s.n.c., che gestisce il ristorante “Il Grande Pino”e il proprietario del terreno Antonino Sinagra. Con una sentenza dettagliata e motivata, la giudice del Tribunale di Patti, Rosalia Russo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
