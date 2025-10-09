Il ristorante Box riapre le porte | nuova sede stesso gusto innovazioni in tavola
La storia di BOX continua in una nuova veste. Il ristorante che per anni ha conquistato i palati di padovani e turisti a Prato della Valle ha trovato una nuova casa in Via Umberto I, 102, a pochi passi dalla storica location, mantenendo intatta la sua filosofia di cucina di qualità in un ambiente. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: ristorante - riapre
Ristorante chiuso per gravi problemi sanitari, riapre abusivamente
A settembre riapre il ristorante dell'hotel Moderno
Riapre il ristorante di chef Marretti
Le Rais Ristorante Riapre Oggi! Da oggi, martedì 7 ottobre 2025, riapriamo le porte del nostro ristorante con i nuovi orari autunnali! Orari Autunnali LunedìGiorno di riposo Martedì, Mercoledì Solo pranzo Giovedì, Venerdì Pranzo e cena - facebook.com Vai su Facebook
A Piacenza riapre un grande ristorante: ecco come sarà Sant'Agostino guidato dallo chef Mauro Brina - Gambero Rosso https://gamberorosso.it/notizie/rubriche/nuove-aperture/a-piacenza-riapre-un-grande-ristorante-ecco-come-sara-santagostino-guidato-dall - X Vai su X
Positano, Villa Magia riapre le porte del ristorante “Luna” - Riapre “Luna” il ristorante gastronomico di Villa Magia a Positano, il boutique hotel della famiglia Vespoli. ilmattino.it scrive
Il “Procaccini” riapre le porte - Dopodomani il locale gourmet riaprirà le sue porte e tutto è pronto per tornare come prima, cioè prima di quel ... Da ilgiorno.it