Il rilascio degli ostaggi il cessate il fuoco a Gaza e l' arrivo di Trump in Israele | cosa accade dopo la firma dell' accordo
Dopo 734 giorni di guerra e morte nella Striscia di Gaza, Israele e Hamas hanno firmato nelle scorse ore in Egitto la versione finale dell'accordo sulla prima fase del piano Trump per il cessate il fuoco. L'accordo prevede l'apertura nell'enclave di un corridoio umanitario, ma anche il rilascio. 🔗 Leggi su Today.it
