Il regista di Mad Max e l’IA nel cinema | Non possiamo fermare l’onda

Periodicodaily.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Nel mondo del cinema, l’intelligenza artificiale continua a suscitare entusiasmi e paure in egual misura. La presentazione di Tilly Norwood, la prima “attrice” digitale di Hollywood, ha scatenato una valanga di proteste da parte dei sindacati di categoria, ancora scossi dallo sciopero record del 2023 contro l’uso non regolamentato delle tecnologie generative. Intanto, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regista - cinema

Armani, lo stilista con l’animo da regista. Quando l’abito (a volte) fa il cinema

Il cinema si tiene ben lontano da Agrigento capitale italiana della cultura, il regista Andò: "Girgenti cancellata dal 'mostro' speculativo"

Cinema, “Paradiso in vendita” il nuovo film da regista di Barbareschi

regista mad max l8217iaIl regista di Mad Max e l'IA nel cinema: "Non possiamo fermare l'onda" - George Miller guiderà la giuria del primo festival australiano dedicato interamente ai film generati con intelligenza artificiale, l’Omni 1. Segnala adnkronos.com

George Miller, il regista di Mad Max sull'IA: 'È qui per cambiare le cose' - George Miller non si è detto impaurito dall'impatto dell'Intelligenza Artificiale sul cinema: ecco qual è il suo pensiero ... Da cinema.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Regista Mad Max L8217ia