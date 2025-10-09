Il ratto dell’amore Vinicius Jr si scusa umiliante dopo che la stella del Real Madrid è stata sorpresa a mandare messaggi a un’altra donna

Justcalcio.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-10-09 13:04:00 Ecco quanto riportato poco fa: La stella del Real Madrid Vinicius Jr ha inviato un umiliante messaggio di scuse a un influencer brasiliano con cui era legato sentimentalmente dopo essere stato sorpreso a scambiare messaggi con un’altra donna. Il nazionale brasiliano, che domani giocherà per il suo paese contro la Corea del Sud, ha trascorso del tempo con la 26enne madre di tre figli Virginia Fonseca. Fonseca aveva persino visitato la capitale spagnola per vedere Vinicius giocare per i 15 volte campioni d’Europa, con i media brasiliani che ipotizzavano che la coppia fosse ormai una coppia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

il ratto dell8217amore vinicius jr si scusa umiliante dopo che la stella del real madrid 232 stata sorpresa a mandare messaggi a un8217altra donna

© Justcalcio.com - Il ratto dell’amore Vinicius Jr si scusa umiliante dopo che la stella del Real Madrid è stata sorpresa a mandare messaggi a un’altra donna

In questa notizia si parla di: ratto - amore

Insulti razzisti a Vinícius Jr.: un anno di carcere e trentasei mesi di Daspo per il tifoso - Ad annunciarlo è il club spagnolo con un comunicato sul proprio sito: "Il Real Madrid CF comunica che il Tribunale Investigativo n. Si legge su rainews.it

Vinicius Jr, all in Arabia Saudita: pronta un'offerta mostruosa per la stella del Real Madrid - Che fra i tormentoni estivi ci siano anche le offerte faraoniche provenienti dal calcio arabo non è più una novità. Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Ratto Dell8217amore Vinicius Jr