Il Raineri Marcora premiato a Chieti per il Progetto Caffè Letterario

Ilpiacenza.it | 9 ott 2025

Il Campus Agroalimentare Raineri Marcora ha ricevuto domenica 5 ottobre, a Fossacesia (Chieti), il Premio Adriatico – Un mare che unisce, riconoscimento giunto quest’anno alla sua settima edizione.La cerimonia si è svolta al Teatro Comunale “Nino Saraceni”, alla presenza di autorità e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

